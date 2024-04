Policial militar é socorrido após acidente de moto na Cônsul Assaf Trad

Um policial militar, que não teve a identificação divulgada, precisou ser socorrido após se envolver em um acidente na Avenida Cônsul Assaf Trad, em Campo Grande, durante a tarde desta quarta-feira (10).

Conforme as informações apuradas pela reportagem, o policial estava em uma motocicleta seguindo na pista sentido centro/bairro, quando por motivos ainda desconhecidos, a colisão com um Jeep Compass acabou acontecendo.

Ele foi socorrido e levado para uma unidade de saúde, onde receberá atendimento médico especializado. Detalhes sobre o estado de saúde do militar não foram repassadas a imprensa.

Além do socorro, equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais sobre o acidente.

A moto e o veículo tiveram avarias.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também