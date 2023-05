Policial militar salva esposa de roubo e atira contra ladrão no Lageado

Na noite desta segunda-feira (8), um policial militar salvou sua esposa, de 38 anos, de ser assaltada na frente de sua residência, no Parque do Lageado, em Campo Grande, e atirou contra o ladrão. O assaltante é um jovem, de 19 anos, que abordou a vítima com um simulacro de pistola e ficou ferido no quadril.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher contou para os policiais que chegava em sua residência, quando foi abordada pelo jovem exigindo dinheiro e celular, fazendo ameaças constantes, quando ela decidiu gritar por instinto e seu marido ouviu.

Logo que saiu, o policial notou o assalto e determinou que ele largasse a arma que usava, porém, como não cumprimento da abordagem, o militar atirou contra o ladrão, atingindo seu quadril e logo reportou a situação para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

Em sua versão, o ladrão afirmou que é usuário de drogas e comete alguns delitos para sustentar seu vício, mas que naquele momento do assalto, não imaginava que o homem seria policial militar.

Ele recebeu atendimento médico ainda no local, onde os bombeiros encontraram porções de drogas que foi apreendida e apresentada na Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

O ladrão foi encaminhado para a Santa Casa, onde está preso e permanece sob escolta da Polícia Militar até que receba alta médica.

O caso foi registrado como lesão corporal decorrente de oposição a intervenção policial, roubo na forma tentada e portar drogas para consumo pessoal na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

