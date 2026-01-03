Policial orienta possíveis vítimas de estuprador do Rita Vieira a procurar Deam na Capital

Possíveis vítimas do estuprador Entony Victor Xavier Martins, de 24 anos, preso em flagrante nesta quinta-feira, dia 1º, após atacar uma escrivã da Polícia Civil, de 42 anos, podem procurar a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

A orientação partiu de um policial e a narrativa pode colaborar para verificar se houve ataques anteriores ao da policial na mesma região, na Avenida Rita Vieira de Andrade.

Entony foi preso por um policial militar do Batalhão de Choque, de folga. Ao ser questionado sobre os atos, afirmou que deixou a esposa grávida e o filho em casa para satisfazer os 'desejos sexuais'.

Ele relatou que tinha plena ciência do ato que estava cometendo e explicou que queria manter relações sexuais com outra mulher que lhe causasse interesse.

Ele carregava um gel lubrificante para relações sexuais, apreendido pelos policiais. Para tentar levar a vítima para um terreno baldio, ele usou uma faca para ameaçá-la.

Segundo informado pela corporação, a vítima realizava uma corrida pela avenida, quando foi abordada pelo indivíduo, que portava uma faca. Num primeiro momento, ela acreditou trata-se de um assalto e chegou a entregar o celular.

Porém, o homem indicou que não queria o celular e tentou arrastá-la até um terreno baldio, cometendo série de ameaças, quando ambos foram surpreendidos pela presença do policial militar à paisana.

O suspeito tentou fugir após largar a faca, mas foi alcançado pelo militar. Uma equipe do Batalhão de Choque se fez presente no local, encaminhando a vítima e o homem para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

