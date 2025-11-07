Policial penal afastado das funções morre em Campo Grande

O policial penal Vanderson Roberto Lopes, de 43 anos, morreu durante a tarde desta quinta-feira, dia 6 de novembro, em Campo Grande. Ele estava afastado de suas funções.

A Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) publicou uma nota de pesar, lamentando o ocorrido e relembrou que Vanderson ingressou na carreira penitenciária em outubro de 2020.

"Vanderson ingressou na carreira penitenciária em 14 de outubro de 2020, e deixa marcada na história da instituição sua contribuição, nesses cinco anos de serviços prestados".

Segundo soube o JD1 Notícias, o policial penal foi encontrado morto pelo sobrinho na residência em que morava.

Lopes estava afastado e a sua arma de fogo havia sido recolhida no ato de seu afastamento. A família indicou para as autoridades que a vítima possuía um quadro de depressão.

Nas redes sociais, amigos lamentaram o fato. "Tive a honra em compartilhar conhecimento e trabalho com nosso nobre amigo. Vai deixar muita saudade".

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone 188, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também