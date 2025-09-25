Policial penal ameaça matar jovem após comprar carro 'BOB' em Campo Grande

Um jovem, de 19 anos, foi ameaçado de morte após vender um carro como ‘bob’ em Campo Grande. O suspeito, que se apresento como policial penal, chegou a mandar foto de uma arma para ameaçar a vítima.

Conforme o boletim de ocorrência, registrado na noite de quarta-feira (24), ele detalhou que o Chevrolet Celta estava apenas com a documento irregular, mas passou o veículo para frente mesmo assim pelo valor de R$ 5,5 mil.

A compradora então pagou R$ 1 mil no pix e o restante no cartão de crédito da vítima. No entanto, ontem o marido da mulher entrou em contato já se apresentando como policial penal, detalhando que o motor teria caído do veículo e que queria o dinheiro da negociação de volta.

O vendedor então falou que aceitaria devolver, mas desde que o veículo estivesse rodando, coisa que não estava acontecendo. Para tentar forçar a devolução do valor, o homem passou a fazer ameaças dizendo: “iria acabar com a sua vida".

As ameaças foram acompanhadas de foto de um revólver. Diante da situação, o rapaz procurou a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como ameaça.

