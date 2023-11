Policial penal é flagrado se masturbando em loja do centro da Capital

Um policial penal foi encaminhado para a delegacia depois de ser flagrado se masturbando e filmando vendedora de uma loja, localizada na Rua Barão do Rio Branco, região central de Campo Grande. O crime aconteceu no dia 30 de outubro.

Conforme o boletim de ocorrência, ele entrou na loja e a vítima foi atendê-lo, oferecendo ajuda e dando uma ‘cestinha’ para colocar as coisas de seu interesse. Quando questionado, ele disse que estava procurando por uma lanterna.

A vendedora então se afastou do homem. Pelas câmeras de segurança da loja, ela o viu se masturbando dentro do estabelecimento. Por medo de o policial tentar alguma coisa, ela acionou a Polícia Militar.

Outra testemunha, de uma loja das proximidades, viu o momento em que o homem entrou no local. Ela então foi até o comércio, onde disse que ele já havia feito o mesmo no estabelecimento onde a mulher trabalhava.

Ao ser abordado pelas autoridades policiais, o homem confessou que estava filmando as vendedoras, mas negou as alegações delas de que estaria se masturbando.

Ele foi então conduzido para a delegacia. O celular do policial foi apreendido e as testemunhas irão apresentar às imagens das câmeras de segurança as autoridades.

O caso está sendo investigado pela DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

