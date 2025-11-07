Menu
Menu Busca sexta, 07 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Policial penal é preso durante operação contra tráfico comandado em presídios de MS

Ele recebeu aposentadoria no mês de setembro deste ano, mas investigações do Gaeco começaram há 25 meses

07 novembro 2025 - 15h23Luiz Vinicius
Cheques foram apreendidos na operaçãoCheques foram apreendidos na operação   (Divulgação/MPMS)

O policial penal aposentado Alirio Francisco do Carmo foi preso durante a operação Blindagem, deflagrada pelo Gaeco na manhã desta sexta-feira, dia 7 de novembro, em Campo Grande.

Conforme apuração da reportagem, ele recebeu aposentadoria no mês de setembro desde ano, contudo, as investigações que resultaram na operação começaram há 25 meses - quando ele ainda estava na ativa.

O Ministério Público informou na nota que servidores públicos eram corrompidos pelo PCC (Primeiro Comando da Capital), que atuava como suporte para ampliar o tráfico e aplicar punições.

A investigação apontou que a organização criminosa de dentro do presídio, contava com auxílio da facção criminosa para enviar drogas para cidades do interior de Mato Grosso do Sul, mas também direcionava os entorpecentes para São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Acre, Maranhão e Goiás, utilizando diferentes métodos.

Como dito, o policial penal se encontra aposentado e foi reforçado em nota da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) enviada para a reportagem, onde consta que "a operação mencionada não tem como alvo servidoers atualmente em exercício nas unidades penais do Estado".

A agência, inclusive, repudia qualquer ato ilícito ou ato de corrupção. "A instituição trabalha de maneira contínua para impedir o acesso indevido de internos a meios de comunicação externa, investindo constantemente em tecnologia e na capacitação de seus policiais penais para fortalecer esse enfrentamento".

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Veículos pegaram fogo
Polícia
Carros pegam fogo em estacionamento de frigorífico de Sidrolândia
Acusado de matar enteado vai cumprir 42 anos de prisão em Eldorado
Polícia
Acusado de matar enteado vai cumprir 42 anos de prisão em Eldorado
Assar carne também é uma competição
Polícia
Idosa morre após se engasgar com pedaço de carne em Campo Grande
Materiais recolhidos na casa da acusada
Polícia
Traficante esconde drogas na fralda de bebê para não ser presa em Água Clara
Criminosos arrastaram o cofre por avenida da cidade
Polícia
VÍDEO: Ladrões arrastam cofre com R$ 100 mil por avenida após furtar loja em Dourados
Vanderson estava afastado
Polícia
Policial penal afastado das funções morre em Campo Grande
Quantias em dinheiro foram apreendidas na operação
Polícia
Esquema de tráfico de drogas em MS e 8 estados era comandado de dentro de presídio
Local com várias bebidas
Polícia
Fábrica clandestina de bebidas alcoólicas é interditada pela polícia em Terenos
Movimentação policial -
Polícia
"X9" entrega traficante e Polícia Militar fecha ponto de drogas no Jardim Vida Nova
Queimaduras na criança estavam por várias partes do corpo
Polícia
Criança é internada com queimaduras e mãe é investigada por maus-tratos em Coxim

Mais Lidas

Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Criança de 3 anos some durante festa de família e é achada desacordada na casa do primo
Um dia nublado e escuro em Campo Grande
Clima
'Proteja-se': Defesa Civil emite alerta de temporal para Campo Grande
Depac Centro
Polícia
Mulher não aceita término e inferniza ex-companheiro em Campo Grande
Movimentação policial -
Polícia
"X9" entrega traficante e Polícia Militar fecha ponto de drogas no Jardim Vida Nova