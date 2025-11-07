Policial penal é preso durante operação contra tráfico comandado em presídios de MS

Saiba Mais Polícia Esquema de tráfico de drogas em MS e 8 estados era comandado de dentro de presídio

O policial penal aposentado Alirio Francisco do Carmo foi preso durante a operação Blindagem, deflagrada pelo Gaeco na manhã desta sexta-feira, dia 7 de novembro, em Campo Grande.

Conforme apuração da reportagem, ele recebeu aposentadoria no mês de setembro desde ano, contudo, as investigações que resultaram na operação começaram há 25 meses - quando ele ainda estava na ativa.

O Ministério Público informou na nota que servidores públicos eram corrompidos pelo PCC (Primeiro Comando da Capital), que atuava como suporte para ampliar o tráfico e aplicar punições.

A investigação apontou que a organização criminosa de dentro do presídio, contava com auxílio da facção criminosa para enviar drogas para cidades do interior de Mato Grosso do Sul, mas também direcionava os entorpecentes para São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Acre, Maranhão e Goiás, utilizando diferentes métodos.

Como dito, o policial penal se encontra aposentado e foi reforçado em nota da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) enviada para a reportagem, onde consta que "a operação mencionada não tem como alvo servidoers atualmente em exercício nas unidades penais do Estado".

A agência, inclusive, repudia qualquer ato ilícito ou ato de corrupção. "A instituição trabalha de maneira contínua para impedir o acesso indevido de internos a meios de comunicação externa, investindo constantemente em tecnologia e na capacitação de seus policiais penais para fortalecer esse enfrentamento".

