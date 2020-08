Policial Penal tem casa e carro atingidos por 35 tiros

Priscilla Porangaba, com informações do Diário Corumbaense

Um agente de Polícia Penal de Mato Grosso do Sul não identificado, de 54 anos, teve a casa atingida por tiros na madrugada desta segunda-feira (17), em Corumbá.

Segundo informações do Diário Corumbaense, foram encontradas 35 marcas de tiros no portão, na parede da garagem e no carro do agente. No local foram apreendidos 31 projéteis de calibre 9 milímetros.

A Polícia Militar fez rondas na região da casa do servidor estadual, mas nenhum suspeito foi encontrado.

O agente, que é lotado no presídio masculino de Corumbá, disse à polícia que não recebeu ameaças. O caso foi registrado como disparo de arma de fogo.

