Policial que atirou em motociclista no Aero Rancho Ã© afastado do cargo

O investigador da 6ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande acabou sendo afastado das atividades policiais até a apuração da briga de trânsito ocorrida durante a tarde de segunda-feira (24), onde um motociclista foi baleado no Bairro Jardim Aero Rancho.

Conforme as informações repassadas pela Polícia Civil, o policial estava em uma viatura descaracterizada quando viu um motociclista dirigindo em alta velocidade, e perigosamente pela via, parecendo inclusive que tentava "empinar" a moto.

No cruzamento das ruas Travessa Rick Nelson com Rua Maria das Dores Soares, ele acabou colidindo com o carro oficial ao furar o ‘Pare’. Após a colisão, ele passou a xingar o investigador o chamando de ‘comédia’ enquanto tentava levantar a moto e fugir do local, recusando apresentar sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e obedecer às ordens de abordagem.

“Após o disparo, o motociclista foi socorrido e, posteriormente, autuado em flagrante por direção perigosa, desacato, desobediência, resistência, tentativa de lesão corporal e dano ao patrimônio público, por ter danificado uma viatura da Polícia Civil. Posteriormente foi verificado que o mesmo possui uma extensa ficha criminal”, detalhou a Polícia Civil.

O policial civil envolvido na ocorrência foi afastado das atividades até a apuração dos fatos, que serão investigados pela Corregedoria da Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também