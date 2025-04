Policial que matou homem ao cobrar dívida em Anastácio está no Presídio Militar

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), confirmou por meio de nota ao JD1 que o autor do assassinato de Sandro Jorge Paulo Netto, de 38 anos, ocorrido na noite de segunda-feira (28), é um policial militar.

Conforme a corporação, as equipes foram acionadas para atender um caso de disparo de arma de fogo. Ao chegar no endereço indicado, encontraram as equipes do Corpo de Bombeiros realizando os atendimentos a vítima e constatando seu óbito.

“O autor dos disparos é policial militar e se apresentou, voluntariamente, após o fato, no 7º Batalhão de Polícia Militar, onde é lotado, e posteriormente, por se tratar de crime de natureza comum, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio/MS para as providências cabíveis”, declarou.

Além disso, foi explicado no comunicado que todos os procedimentos legais foram tomados para garantir “a lisura e transparência na condução dos procedimentos operacionais”.

Como o autor é militar, ele foi encaminhado ao Presídio Militar Estadual.

O caso – Mais cedo o JD1 noticiou que o policial militar estava acompanhado da esposa, que também é policial militar, quando decidiram cobrar uma dívida na casa de Sandro.

Porém, a informação é que durante a cobrança, houve uma discussão e o disparo acabou sendo efetuado, acertando o peito da vítima, que não resistiu e morreu antes da chegada do socorro. A esposa do policial fugiu, enquanto o militar permaneceu no local e se entregou.

Sandro Netto tinha saído da prisão no dia 7 de abril e tinha diversas passagens criminais. Há quatro anos, ele foi alvo de uma tentativa de homicídio e sobreviveu.

