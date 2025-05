JD1TV: Policial se fere com disparo acidental dentro de loja no Shopping Campo Grande

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Duas pessoas são baleadas dentro do Shopping Campo Grande

Um policial disparou a arma, acidentalmente, e acabou se ferindo no início da tarde desta segunda-feira (26), dentro de uma loja de calçados no Shopping Campo Grande, em Campo Grande.

Segundo o Delegado Reges de Almeida, o policial militar estava com a arma destravada no momento em que experimentava um item. Com isso, ela disparou.

O próprio policial ficou ferido. Com o disparo, um atendente desmaiou, a possibilidade é que ele tenha sido atingido por um estilhaço na cabeça.

Em nota, o Shopping Campo Grande afirmou que além da polícia, o Corpo de Bombeiros também está no local, e que as vítimas foram levadas ao hospital. O estabelecimento segue funcionando normalmente.

As informações foram corrigidas conforme apuração do JD1 no local.

Assista:

Your browser does not support HTML5 video.

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Duas pessoas são baleadas dentro do Shopping Campo Grande

