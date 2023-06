Polícias Civis do MS e PR prendem suspeito de divulgar fotos íntimas de adolescente

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio das Delegacias de Anaurilândia e Bataguassu, em conjunto com o Núcleo de Proteção à Criança e ao adolescente vítimas de crimes de Maringá (NUCRIA), efetuou na sexta-feira (2), a prisão preventiva de um homem de 28 anos.



O indivíduo é acusado de divulgar fotografias íntimas de sua ex-namorada, uma adolescente de 17 anos, como forma de retaliação após o término do relacionamento, crime é previsto no artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no artigo 147-A do Código Penal.



Durante as buscas domiciliares realizadas na residência do suspeito em Anaurilândia, a polícia apreendeu dois celulares que serão submetidos a análise pericial. Acredita-se que os aparelhos possam conter evidências adicionais. Além disso, durante o interrogatório, o suspeito confessou a autoria do crime, admitindo ter divulgado as fotografias da adolescente sem seu consentimento.



As investigações conduzidas pela Polícia Civil revelaram que o autor, nutria sentimento de revolta e não aceitava o término do relacionamento. Como forma de vingança, ele decidiu violar a privacidade da adolescente, expondo sua intimidade por meio das fotografias.



A polícia reforça a importância de denunciar casos semelhantes, para combater a violência e garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes.

O suspeito será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. A pena prevista para os delitos em questão pode variar de três a seis anos.





