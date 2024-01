Pombinhos do crime: Casal é preso após roubar moto em Costa Rica

A Polícia Militar prendeu, na noite da última sexta-feira (26), um casal de usuários de droga que teria acabado de roubar uma moto no Bairro Vale do Amanhecer, em Costa Rica, cidade a 398 quilômetros de Campo Grande.

A Polícia Militar foi acionada pela vítima. Aos militares, ele informou que chegou em casa, guardar a moto e fechou o portão, que não tem cadeado, no entanto, algum tempo depois, olhou no quintal e não encontrava mais a moto no quintal.

Realizando as diligências necessárias, os policiais, em conversas com populares e por meio de imagens de câmeras de segurança de comércios locais, descobriram que a moto foi furtada por dois indivíduos.

A dupla, um casal de usuários de droga que também andava realizando tráfico “formiguinha”, foi localizada pelos policiais após uma informação que eles estariam perto de um bar.

O homem, ao notar a presença dos militares, tentou fugir, mas foi parado após os agentes chocarem uma moto da PM contra a roubada. Ele ainda tentou se levantar e fugir, mas foi imobilizada e foi dada a voz de prisão.

A mulher do criminoso, ao ver a cena, começou a xingar os militares, além de desferir um tapa contra um deles e tentou fugir com o marido do local. Ela também recebeu voz de prisão. Os militares informaram que foi necessário o uso diferenciado da força para conter e prender o casal, com o apoio de outra guarnição sendo solicitado.

O casal foi preso por furto, desobediência, resistência e suspeita de tráfico. A moto roubada foi devolvida ao dono e o caso registrado na Delegacia de Polícia de Costa Rica.

