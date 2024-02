"Pombinhos" são presos em MS transportando droga para Brasília

Um casal foi preso na manhã desta quarta-feira (7) por tráfico de droga, na área rural de Maracaju, cidade a 160 quilômetros de Campo Grande, após serem flagrados carregando 24,5 quilos de maconha, que tinha como destino final Brasília.

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) realizavam patrulhamento extensivo na MS-162 quando deram ordem de parada ao veículo, um Fiat Siena preto.

Aos militares, o casal que ocupava o veículo, um homem de 22 anos e uma mulher de 26, disseram que foram a Ponta Porã para o velório de uma tia, porém, não sabiam informar o nome da mulher, o local do sepultamento ou a origem do veículo que estavam utilizando.

Vendo a agitação do casal e suspeitando da resposta inicialmente dada, os policiais procederam com uma vistoria no veículo, onde foram encontrados 24,5 quilos de maconha escondidos no painel do veículo.

Ao serem flagrados com a droga, o casal mudou a versão dos fatos e contou que receberia dinheiro caso entregassem o carro e a droga em Brasília. Segundo a polícia, o prejuízo para o tráfico foi estimado em R$ 80 mil.

A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Civil em Maracaju.

