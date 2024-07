Ponta Porã será beneficiada com Casa da Mulher Brasileira

Ponta Porã, cidade que fica a 313 quilômetros de Campo Grande, será a próxima a receber um prédio próprio da Casa da Mulher Brasileira. O anúncio foi feito pela ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, que aproveitou a vista a Mato Grosso do Sul para detalhar o investimento em defesa das vítimas de violência doméstica.

A unidade de atendimento às vítimas de violência será resultado de uma parceria entre os Governos Federal, Estadual e a Usina Hidrelétrica de Itaipu. Toda a movimentação e explicação de como será feita a construção do espaço foi discutida nesta quinta-feira (11), em um encontro com o governador Eduardo Riedel e com a secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza.

"Nós viemos pactuar, o governo aceitou, agora o Ministério fala com o Itaipu. O governador vai falar com o prefeito da cidade para que a gente possa dar tratativas", disse a ministra.

Ainda de acordo com Cida Gonçalves a localização do município teve influência na escolha. "É importante porque Ponta Porã está na divisa com Paraguai. Mato Grosso do Sul já tem uma política sobre a questão das fronteiras consolidadas, isso ajuda ampliar esse debate. Ajuda até o Governo Federal a pensar em uma política de combate à violência contra as mulheres nas fronteiras", destacou.

Em janeiro deste ano foi firmada a cooperação técnica entre União e Governo Estadual para a implementação de unidades da Casa da Mulher Brasileira em Corumbá e Dourados com investimentos de R$ 31 milhões. Os projetos estão em andamento.

Campo Grande foi a primeira cidade do País a receber uma Casa da Mulher Brasileira, inaugurada em fevereiro de 2015. O local possui atendimento especializado para amparar as vítimas em todas as etapas do processo. Outras cidades de Mato Grosso do Sul também contam com ‘Salas Lilás’, espaços exclusivos de atendimento de mulheres, adolescentes e crianças vítimas de violência doméstica ou sexual ou em situação de vulnerabilidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também