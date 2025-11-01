Menu
Menu Busca sábado, 01 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

População reclama de novos radares e vê 'armadilha' em fase educativa da Agetran

Após essa fase inicial, 63 novos locais também receberão radares em Campo Grande

01 novembro 2025 - 15h11Brenda Assis
Radar na Avenida Afonso Pena - Radar na Avenida Afonso Pena -   (Foto: Ilustrativa)

A partir deste sábado, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) coloca em operação 212 faixas fiscalizadas por radares eletrônicos em Campo Grande. Mas, em vez de elogios, o que se ouve nas ruas e nas redes sociais é reclamação e desconfiança.

Moradores e motoristas afirmam que os equipamentos começaram a funcionar sem aviso claro, sem placas indicativas e com sinalização precária, especialmente nos novos pontos de fiscalização. A promessa de um “período educativo” de 15 dias não convenceu parte da população, que teme cair em armadilhas e ser multada sem saber.

“Nem todo mundo acompanha site oficial. O mínimo seria colocar uma placa avisando que ali tem radar. Assim parece mais uma pegadinha pra arrecadar do que uma ação educativa”, disse uma leitora ao JD1 Notícias.

Segundo a Agetran, após essa fase inicial, 63 novos locais também receberão radares. O órgão afirma que os equipamentos visam “aumentar a segurança viária e preservar vidas”.

Motoristas que trafegam diariamente por vias como a Euler de Azevedo, Avenida Três Barras e Gury Marques relataram surpresa ao se deparar com novos radares sem nenhuma sinalização visível. “Você passa e só vê depois o radar lá em cima, escondido. Isso não educa ninguém, só causa mais irritação”, reclamou outro condutor.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Delegacia de Ivinhema
Polícia
Mulher é resgatada pela Polícia Militar após ser agredida pelo companheiro
Homem fica ferido após cair de telhado em Campo Grande
Polícia
Homem fica ferido após cair de telhado em Campo Grande
VÍDEO: Ação contra baderna na região norte de Campo Grande lota mais um guincho de motos
Polícia
VÍDEO: Ação contra baderna na região norte de Campo Grande lota mais um guincho de motos
O caso foi registrado na delegacia de Sonora
Polícia
Grávida de 7 meses é agredida por homem em boate de Sonora
Depac Dourados
Polícia
Bandidos fazem a festa após invadirem casa três vezes em 48h em Dourados
Aplicativo FGTS
Polícia
Novas regras mudam antecipação do saque-aniversário do FGTS a partir deste sábado
Imagem ilustrativa
Polícia
Pitbull ataca e mata cachorro em Dourados
Delegacia de Polícia Civil de Anastácio
Polícia
Trabalhador de 81 anos morre após cair em poço na zona rural de Anastácio
Ilustrativa
Polícia
Homem morre dormindo após almoço em Campo Grande
O corpo foi achado na sexta
Polícia
Jovem é achada morta em córrego de Maracaju; a suspeita é que ela tenha sido assassinada

Mais Lidas

O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima
André foi a vítima fatal do acidente
Trânsito
Motorista que morreu em acidente na BR-262 tinha 21 anos e deixa um filho
Eduardo Costa -
Cultura
É hoje! Eduardo Costa faz show com entrada gratuita na Expogenética MS na Capital
Foto -
Polícia
VÍDEO - Operação da PM contra motos barulhentas no Nova Lima lota guincho