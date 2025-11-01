População reclama de novos radares e vê 'armadilha' em fase educativa da Agetran

A partir deste sábado, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) coloca em operação 212 faixas fiscalizadas por radares eletrônicos em Campo Grande. Mas, em vez de elogios, o que se ouve nas ruas e nas redes sociais é reclamação e desconfiança.

Moradores e motoristas afirmam que os equipamentos começaram a funcionar sem aviso claro, sem placas indicativas e com sinalização precária, especialmente nos novos pontos de fiscalização. A promessa de um “período educativo” de 15 dias não convenceu parte da população, que teme cair em armadilhas e ser multada sem saber.

“Nem todo mundo acompanha site oficial. O mínimo seria colocar uma placa avisando que ali tem radar. Assim parece mais uma pegadinha pra arrecadar do que uma ação educativa”, disse uma leitora ao JD1 Notícias.

Segundo a Agetran, após essa fase inicial, 63 novos locais também receberão radares. O órgão afirma que os equipamentos visam “aumentar a segurança viária e preservar vidas”.

Motoristas que trafegam diariamente por vias como a Euler de Azevedo, Avenida Três Barras e Gury Marques relataram surpresa ao se deparar com novos radares sem nenhuma sinalização visível. “Você passa e só vê depois o radar lá em cima, escondido. Isso não educa ninguém, só causa mais irritação”, reclamou outro condutor.

