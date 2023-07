Populares unem forças e levantam caminhão para salvar homem que ficou preso; vídeo

Um acidente registrado no final da tarde de segunda-feira (17), deixou nove pessoas feridas, incluindo um homem que ficou preso embaixo de um caminhão baú tombado na cidade do Rio de Janeiro.

Ao verem a situação, proximadamente 20 pessoas, entre pedestres e comerciantes da área, se uniram para tentar levantar o carro e ajudar a salvar a vítima. Nas imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o esforço e a preocupação das pessoas em socorrer o jovem.

Após o caminhão ser erguido, os populares puxam o homem que aparece com alguns ferimentos. Ainda não há informações sobre o estado de saúde atual da vítima. Assista:

BRASIL: População se junta e levanta um caminhão para salvar jovem que ficou preso embaixo do baú do veículo após um acidente no centro do Rio de Janeiro. Graças a ação rápida da população, o homem conseguiu ser resgatado.



