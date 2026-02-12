Menu
Menu Busca quinta, 12 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Polícia

Populares acolhem criança de 2 anos após mãe ficar bêbada em rua do Parque do Lageado

Menina tomou banho e foi alimentada por um casal

12 fevereiro 2026 - 11h22Luiz Vinicius
PM atendeu a ocorrênciaPM atendeu a ocorrência   (Divulgação/PMMS)

Mulher, de 40 anos, foi encaminhada para a delegacia após ser encontrada em visível estado de embriaguez carregando a filha, de 2 anos, durante a madrugada desta quinta-feira, dia 12, na rua José Falsetti, no Parque do Lageado, em Campo Grande.

Populares que visualizaram a cena acolheram a menina, dando banho e alimentação para ela, enquanto a mulher era abordada pela Polícia Militar.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher soltou a criança assim que se deparou com algumas pessoas caminhando em sua direção. Demais moradores também apareceram para entender a situação e focaram no bem-estar da criança.

A mulher em questão, precisou ser algemada diante da extrema agressividade que se encontrava diante a abordagem policial. Posteriormente, ela foi encaminhada para a delegacia.

O caso foi registrado como perigo para a vida ou saúde de outrem.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Incêndio destrói casa em Campo Grande; estrutura ficou comprometida
Polícia
Incêndio destrói casa em Campo Grande; estrutura ficou comprometida
Motocicleta usada no crime
Polícia
Suspeito sai de Coxim para tentar matar homem em Sonora, mas é preso pela polícia
VÍDEO: Dono de restaurante de sushi é denunciado por agredir ex com bebê no colo
Polícia
VÍDEO: Dono de restaurante de sushi é denunciado por agredir ex com bebê no colo
Paraguaio é preso pela PF após fraudar documento para continuar morando em Ponta Porã
Polícia
Paraguaio é preso pela PF após fraudar documento para continuar morando em Ponta Porã
Centro Regional de Saúde do Tiradentes
Polícia
Homem é encontrado caído e com sinais de espancamento em frente a bar do Itamaracá
Gaeco esteve cumprindo mandados em Coxim
Polícia
Gaeco investiga contrato irregular de R$ 1,5 milhão entre advocacia e Prefeitura de Coxim
Fiscalização aconteceu em vários pontos da cidade
Polícia
Polícia Civil fiscaliza bares e conveniências em Corumbá durante operação pré-carnaval
Avô foi preso pela Polícia Civil
Polícia
Pastor evangélico é preso acusado de estuprar três netas de consideração na Capital
Câmera estaria sem funcionar há seis anos, garante escola
Polícia
SED busca descobrir 'responsável' por câmera em banheiro feminino de escola na Capital
Homem tentou abusar da garota
Polícia
VÍDEO: Homem tenta agarrar e abusar de adolescente em rua do Nova Lima

Mais Lidas

Reprodução /
Polícia
VÍDEO: Guarda municipal flagrado agredindo suspeito em Campo Grande é demitido
Fachada UPA
Justiça
Adriane apela ao TJ para cobrar IPTU mais caro e fala em risco de desabastecimento na saúde
Polícia Civil - Delegacia de Glória de Dourados
Polícia
Após descobrir que era amante, mulher sofre ameaça de vereador em Glória de Dourados
Veja como votaram os vereadores sobre o veto à taxa do lixo
Política
Veja como votaram os vereadores sobre o veto à taxa do lixo