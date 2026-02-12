Populares acolhem criança de 2 anos após mãe ficar bêbada em rua do Parque do Lageado

Mulher, de 40 anos, foi encaminhada para a delegacia após ser encontrada em visível estado de embriaguez carregando a filha, de 2 anos, durante a madrugada desta quinta-feira, dia 12, na rua José Falsetti, no Parque do Lageado, em Campo Grande.

Populares que visualizaram a cena acolheram a menina, dando banho e alimentação para ela, enquanto a mulher era abordada pela Polícia Militar.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher soltou a criança assim que se deparou com algumas pessoas caminhando em sua direção. Demais moradores também apareceram para entender a situação e focaram no bem-estar da criança.

A mulher em questão, precisou ser algemada diante da extrema agressividade que se encontrava diante a abordagem policial. Posteriormente, ela foi encaminhada para a delegacia.

O caso foi registrado como perigo para a vida ou saúde de outrem.

