Por causa da gripe, governo de MS abre 10 novos leitos de UTI pediátrica em Três Lagoas

Diante do aumento dos casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), típico dos meses de outono e inverno, o governo de Mato Grosso do Sul dobrou o número de leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva) pediátrica no Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, em Três Lagoas.

Na última semana, aconteceu a ativação de mais 10 leitos, a unidade agora conta com 20 vagas de terapia intensiva exclusivas para crianças, reforçando a rede hospitalar da cidade.

Os novos leitos começaram a operar na quarta-feira (14), com quatro internações já nas primeiras horas. O atendimento ocorre via regulação, com acolhimento em porta aberta apenas em casos de extrema urgência. Com a ampliação, o hospital soma agora 40 leitos de UTI em funcionamento: 10 adultos, 10 na Unidade Coronariana e 20 pediátricos.

A medida integra o conjunto de ações do Governo do Estado para fortalecer a resposta hospitalar às doenças respiratórias, que se intensificam nesta época do ano, afetando principalmente a população infantil.

