Por causa de carro, homens “saem no tapa” em plena Mato Grosso

Dois homens foram levados para a delegacia após se envolverem em uma briga por um carro, onde cada um alega ser o dono. A confusão aconteceu nesta quarta-feira (9), na Avenida Mato Grosso em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência a briga aconteceu em plena luz do dia, um dos envolvidos contou a Polícia Militar que viu o outro homem trafegando pela avenida com um carro que seria dele.

Ele informou que o carro teria sido emprestado a sua ex-mulher há algum tempo, enquanto ela realizava um tratamento contra o câncer, após o falecimento da ex, ele tentou reater o veículo, mas foi impedido pelo rapaz.

O outro envolvido, que estava usando o veículo, contou uma história diferente aos militares, ele disse que morou por três anos com a ex-mulher do proprietário do veículo, e ele teria dado o veículo para a ex, com papeis assinados comprovando a concessão.

Independente qual versão fosse a verdadeira, os policiais levaram os dois na delegacia, pois após o encontro na rua, eles iniciaram uma discussão e começaram a brigar no centro da cidade, uma mulher que acompanhava um deles acabou sento atingida pelos golpes.

O caso foi registrado como lesão corporal na delegacia.

