Por causa de narguile, filho bate em mãe com gaveta

Sarah Chaves, com informações do Idest

Um jovem de 21 anos agrediu a própria mãe de 41 anos, com socos e chutes por achar que ela teria escondido o filtro de narguilé que ele usava. O fato ocorreu na quarta-feira (14), na rua Irerê, bairro Fênix em São Gabriel do Oeste.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), após serem acionados por populares e pela própria vítima, a equipe foi ao local informado, onde se depararam com a vítima da agressão sangrando, explicando que o filho a agrediu com socos e chutes no meio da rua onde achou uma gaveta de armário que usou para lesiona-la na cabeça.

Segundo os policiais militares, o autor falava o tempo inteiro que queria fumar narguilé e que haviam escondido o filtro dele. O jovem se negou a ir até a delegacia para registrar a ocorrência, e tentou agredir os policiais militares, sendo contido pelos mesmos e algemado.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal para atendimento médico e o autor foi preso pela Polícia Militar, por lesão corporal e violência doméstica, após agredir a própria mãe.

