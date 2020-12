Por causa de som alto, homem ameaçou trocar tiros com a polícia

Matheus Rondon, com informações da assessoria

Homem de 35 anos estava com equipamento de som em volume elevado, e ao ser reprimido ameaçou trocar tiro com os policiais. O caso aconteceu no domingo (6), na cidade de Três Lagoas. Uma faca e o equipamento de som foram apreendidos na ação.

Por volta das 02h, diversas ligações ao telefone de emergência 190 versavam sobre um veículo VW/Space Fox parado na Rua Custódio Andrias com equipamento de som ligado em volume excessivo de forma a perturbar o sossego e a tranquilidade dos moradores nas proximidades.

Policiais identificaram o responsável, que no primeiro momento desligou o som. Contudo, logo que a equipe se afastou do local, o homem religou o aparelho em volume ainda maior e começou a gritar para os vizinhos que “trocaria tiros” com a polícia, e não desligaria o som.

Quando a equipe retornou ao local, o homem entrou correndo no veículo e tentou acelerar de encontro aos policiais, mas foi impedido, retirado do veículo e imobilizado com algemas.

O homem bastante alterado apresentava visíveis sinais de ter consumido bebidas alcoólicas e ao ser submetido a uma busca pessoal foi localizado em sua cintura uma faca com lâmina de aproximadamente 15 centímetros.

Diante do exposto, o homem foi apresentado na delegacia de polícia juntamente com os equipamentos de som e a faca apreendida, e o veículo foi recolhido ao pátio do DETRAN.

Deixe seu Comentário

Leia Também