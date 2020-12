Por causa de faca, homem joga pedras e ameaça mulher de 72 anos

A polícia civil recebeu um chamado para atender uma denúncia de esfaqueamento no bairro Guanandi, na manhã desta quinta-feira (10), um homem de 39 anos apresentou uma lesão na região do cotovelo esquerdo. O motivo seria pelo homem ter pedido uma facada que ele havia guardado na casa da tia, com a qual morava, que segundo ela, não tinha conhecimento do item.

Segundo o boletim de ocorrência, o sobrinho teria chegado na casa da tia de 72 anos, com a qual morava, porém sem nenhuma relação de convívio doméstico, pedindo uma faca, que suspostamente teria guardado lá. A tia informou que não tinha conhecimento do objeto, momento em que o sobrinho começou a jogar pedras em sua direção e ameaçá-la de morte, caso não entregasse uma faca.

Neste momento, chegou o filho da tia, de 43 anos, que interviu para conter o primo, se apossando de uma faca e atingindo seu cotovelo, causando lesão no local.

Foi acionada uma equipe do Corpo de Bombeiros, que realizou atendimento de primeiros socorros, sendo feito o curativo, ficou constatado que não havia necessidade de conduzi-lo para uma unidade hospitalar.

Os dois rapazes foram encaminhados para a Centro Integrado De Polícia Especializada (Cepol), o caso foi registrado como lesão corporal e ameça.

