Por ciúmes, homem acerta faca no peito de outro

Um homem, 36 anos, foi parar na Santa Casa ao levar uma facada após tentar impedir uma discussão envolvendo uma amiga e o ex-marido dela, na noite desta sexta-feira (22), no bairro Nova Lima em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência do caso, a vítima estava na casa da amiga, quando o autor chegou para entregar o filho do casal, ele teria ficado com ciúmes ao ver que a ex-mulher estaria com outro homem em casa, então o ex-casal começou a discutir.

A vítima entreviu na discussão para tentar pará-la, momento em que o autor pegou uma faca e deu um golpe no tórax da vítima e logo depois fugiu correndo do local.

A vítima foi sozinha até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima e foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande, uma equipe da Guarda Civil Metropolitana foi acionada.

Segundo o registro policial, a vítima não corre risco de vida.

