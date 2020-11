Por ciúmes, homem esfaqueia inquilino de sua ex-mulher

Um homem de 41 anos que foi esfaqueado na noite desta quinta-feira (5), quando estava em frente da casa que alugava no bairro Jóquei Clube. O suspeito seria ex-marido da proprietária da casa.

O caso aconteceu por volta das 21h50 desta quinta (5), uma testemunha viu os dois homens brigando, foi quando o autor que estava armado com uma faca, desferiu dois golpes contra a vítima, que foi ferida no tórax e no braço. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e o homem foi levado para a Santa Casa.

A polícia foi acionada mas o homem fugiu em um carro de cor prata, junto da proprietária da casa. A vítima disse aos policiais que acredita ter sido esfaqueado por que o autor pensa que ele estaria tendo um envolvimento amoroso com a mulher.

Ele foi socorrido e levado para a Santa Casa de Campo Grande. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

