Por culto com cerca de 100 pessoas, igreja é notificada e pode ser lacrada

Mais uma igreja foi notificada pela força-tarefa do Toque de Recolher, no local ocorria um culto com cerca de 100 pessoas, na noite deste domingo (03). A notificação não ocorreu por conta do horário, mas sim pela aglomeração.

De acordo com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), a igreja, localizada na Avenida Raquel de Queiroz, no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande, reunia cerca de 100 pessoas para um culto às 19:30, muitas delas estariam sem máscaras.

O local foi notificado e a igreja recebeu uma notificação por não cumprimento dos cuidados de biossegurança exigidos em decreto municipal. A GCM informou que, caso ocorra reincidência, o local será lacrado.

Igreja que abriu duas vezes

Após ter sido flagrada realizando cultos em dois dias seguidos e descumpridos medidas estabelecidas em decreto, a igreja que ficou conhecida por vídeos onde um pastor confrontava participantes da força-tarefa do Toque de Recolher, foi encontrada fechada.

A GCM informou que uma equipe foi até o local e encontraram a igreja fechada e sem pessoas no seu interior. Caso ocorresse uma terceira notificação ela seria fechada.

