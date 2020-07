Por depredar escola e ameaçar coordenador do CETREMI, "Zoinho" parou na delegacia

Everton Ramos Da Silva, 29 anos, foi levado para a delegacia após tacar pedras no portão da Escola Municipal Nazira Anache e ameaçar dois funcionários públicos que estavam no local, neste sábado (18), em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, Everton, conhecido como "zoinho" foi expulso do pátio da escola pois estava usando drogas no local, que teria o motivado a depredar o local e ameaçar os funcionários.

Após cometer o crime, os funcionários acionaram a Polícia Militar, que realizou buscas na região encontrando o autor após alguns minutos, "zoinho" estava com a boca e o nariz sangrando, além de possuir manchas vermelhas em suas roupas.

Ele foi detido e levado até a escola para que os funcionários pudessem identificá-lo e dizer se era realmente ele quem teria cometido a depredação, sendo confirmada a autoria do crime, Everton foi levado para a delegacia.

No caminho ele revelou que os sangramentos ocorreram pois ele teria sido atacado por uma pessoa que usava um facão, mas ele não soube informar o nome ou características do autor.

Everton também teria ameaçado o coordenador do Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante e População de Rua (CETREMI).

