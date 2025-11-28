Menu
Polícia

Por e-mail, homem ameaça matar ex-companheira até final do ano em Três Lagoas

A mulher já tinha uma medida protetiva contra ele e como não foi respeitado, suspeito foi preso

28 novembro 2025 - 14h56Luiz Vinicius
Suspeito foi preso em flagranteSuspeito foi preso em flagrante   (Divulgação/PCMS)

Homem, que não teve a identificação revelada, foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira, dia 28, após ameaçar matar a ex-companheira com prazo: até o final do ano, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

A mulher já tinha uma medida protetiva contra ele, mas diante dos contatos recentes, houve quebra na medida e consequentemente a a prisão do suspeito.

Segundo a Polícia Civil, a mulher registrou o fato e apresentou os e-mails para os policiais, alegando que o ex-companheiro estava bloqueado em todos os demais aplicativos.

Nas mensagens ele dizia: "espero que suma para Sidrolândia ou eu te mato antes do fim do ano e ainda taco fogo no seu carro sua praga", e também "tá dando pra policial né vagabunda, você vai lá na delegacia que você tá pedindo guerra, torce pra me pegar porque se não".

Diante dos elementos apresentados, diligências foram realizadas e fora efetuada a prisão em flagrante do autor.

