Por falha mecânica, motorista de Fiat Siena perde o controle e capota na MS-223

Um veículo Fiat Siena capotou após cair em um barranco próximo a lavoura de cana e da ponte sobre o Rio Cascavel, na rodovia MS-223, entre Costa Rica e Figueirão.

Segundo informações colhidas no local pelo site O Correio News, o condutor do carro e o passageiro são de Figueirão e seguiam sentido à Costa Rica quando, aparentemente, sofreu uma falha mecânica. A barra de direção teria se rompido, fazendo com que o motorista perdesse o controle do veículo.

O carro acabou saindo da pista, bateu na sarjeta e caiu em um barranco às margens da estrada antes de capotar.

Apesar do veículo ter ficado destruído os ocupantes conseguiram sair por meios próprios. O condutor sofreu ferimento na mão, e foi levado pelo corpo de bombeiros para fundação hospitalar de Costa Rica.

