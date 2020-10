Por intermédio do Coronel David, governo autoriza promoções para militares

A abertura do Curso de Formação de Sargentos (CFS) para 548 policiais e bombeiros foi autorizada pelo Governo do Estado após pedido do deputado estadual Coronel David (sem partido).

Agora o processo seletivo interno para seleção dos militares deve ocorrer em até seis meses. Desde abril do ano passado, o Coronel David luta pela abertura de um curso de formação de sargentos.

Em indicação enviada ao governador Reinaldo Azambuja, ao titular da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antônio Carlos Videira, e ao então comandante da Polícia Militar, Waldir Ribeiro Acosta, David reforçou a necessidade da promoção de militares.



À época, o deputado estadual solicitou não só a abertura do curso para formação de sargentos, mas de cabos e explicou que a medida é um reconhecimento pelos esforços dos servidores na garantia da segurança em todo o Mato Grosso do Sul. “Estou muito satisfeito com mais um pedido nosso que foi atendido pelo governador do Estado”, declarou Coronel David.

Para o curso do Corpo de Bombeiros serão disponibilizadas 93 vagas e para a Polícia Militar outras 455, divididas em duas turmas. As instituições ficarão responsáveis pela organização do processo seletivo, estabelecendo os critérios para a seleção dos candidatos.



O parlamentar explica que as promoções ocorrem após a aprovação no curso de formação para os militares com bom comportamento e tempo de serviço.



