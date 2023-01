Por 'milão', mulher tenta transportar drogas, mas é presa na rodoviária da Capital

Uma jovem, de 25 anos, foi presa em flagrante na noite de quarta-feira (18) na tentativa de transportar drogas no terminal rodoviário de Campo Grande. Ela foi contratada por um homem e levaria os entorpecentes até a cidade de Paranaíba por R$ 1 mil.

Segundo o boletim de ocorrência, o Batalhão de Choque fazia diligências na rodoviária na companhia do cão farejador Ozzy, quando uma mulher ao visualizar os policiais saiu correndo em direção a saída do terminal.

Ela foi alcançada pelos militares e na sua mochila estavam um tablete de cocaína. Ao ser questionada, a autora informou que saiu da cidade de Costa Rica há dois dias, ficou hospedada na casa de outra mulher no bairro Campo Nobre e durante a quarta-feira, recebeu a droga e levaria para Paranaíba.

A jovem explicou que foi contratada por um homem que está atualmente preso. Ela disse aos policiais que receberia R$ 1 mil pelo transporte da droga. Porém, a tentativa não foi bem sucedida e a autora recebeu voz de prisão, encaminhada para a delegacia.

O caso foi registrada como tráfico de drogas na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

