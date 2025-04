'Por que está fazendo isso?': Homem é baleado seis vezes por encapuzado no Tarumã

Homem, de 36 anos, ficou em estado grave no final da noite desta quarta-feira (16), após ser ferido com seis disparos por um suspeito encapuzado na rua Fanorte, no Jardim Tarumã, em Campo Grande.

Inicialmente, o homem foi socorrido pelo vizinho e encaminhado para o CRS (Centro Regional de Saúde) Coophavila, mas seria transferido para a Santa Casa diante da gravidade dos ferimentos.

Ele foi atingido por três tiros no abdômen, um na coxa, um na mão esquerda e outro no braço direito.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vizinha relatou que o filho presenciou todo o ato, explicando que a vítima estava na frente da própria residência e em determinado momento, o suspeito encapuzado chegou e sem dizer qualquer palavra, efetuou os disparos.

Na sequência, ele fugiu pela mesma direção em que veio. A vítima, ainda tentou argumentar com o suspeito sobre os disparos. "Por que está fazendo isso? Quem está fazendo isso".

A Polícia Militar esteve no local dos disparos e isolou a área, encontrando as cápsulas deflagradas. A Polícia Civil e a Polícia Científica também foram acionadas para os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado.

