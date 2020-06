Por R$ 5 mil, casal é preso com 1,2 tonelada de maconha

Um casal, 35 e 22 anos, foi preso transportando 1,2 tonelada de maconha e 20 quilos de skunk, nesta terça-feira (2), em Bataguassu. Eles receberiam R$ 5 mil pelo transporte.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga estava escondida na carroceria do caminhão Iveco Tector, conduzido pelo motorista, 35 anos. No momento da abordagem ele confessou que estava carregando o entorpecente, junto com o motorista também estava uma mulher, 22 anos.

Os policiais encontraram a droga em um fundo falso na carroceria do veículo, dividida em diversos tabletes. Ao todo foram apreendidos 1.200 quilos de maconha e 20 quilos de skunk. Uma equipe do Corpo de Bombeiros ajudou na remoção da droga.

O motorista revelou ter acertado com uma pessoa em Iguatemi para levar o caminhão até um local próximo a divisa do estado de São Paulo onde receberia a R$ 5 mil pelo transporte.

O casal foi preso e encaminhado para a Polícia Civil de Bataguassu, juntamente com o ilícito.

