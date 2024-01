Por um fio: Homem escapa de ser morto pelo 'tribunal do crime' em Água Clara

Um homem, que não teve a identidade divulgada, escapou por pouco de morrer durante o final da manhã de terça-feira (2), na ponte do Rio Verde, em Água Clara. Um grupo, de quatro pessoas, estava armada com bastões de madeira e facas, para cometer o crime.

Conforme as informações do site Portal Água Clara, a Polícia Militar foi acionada para ir até o local e na aproximação inicial, já avistou o grupo correndo atrás da vítima para matá-lo. Ao visualizar a viatura, dois suspeitos saíram correndo para não serem pegos e outros dois foram abordados junto com o homem.

Depois, os militares perseguiram os fugitivos e os prenderam já a 100 metros do local inicial da ocorrência. Quando questionados, eles contaram que estavam levando a vítima para um local ‘tranquilo’ onde o homem seria morto.

Ainda de acordo com o site, a vítima estava sendo agredida há algum tempo com pauladas pelo corpo, principalmente na região da cabeça e costas. Ele relatou ainda que os autores já teriam quebrado vários pedaços de madeira em seu corpo, durante as agressões.

Os autores contaram aos policiais que são do Paraguai, não tendo medo das consequências. Diante da situação, a vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal e posteriormente seria levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

