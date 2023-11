'Porca, p#ta, relaxada': Tia xinga, agride e manda sobrinha de 11 anos se matar

A Polícia Civil prendeu, na tarde dessa quinta-feira (16), em Sidrolândia, uma mulher de 41 anos pelo crime de tortura, praticado contra sua sobrinha de apenas 11 anos. A tortura sofrida pela criança resultou em sua internação em um hospital da cidade.

A criança estava sob a guarda da tia desde a morte de sua mãe, que se suicidou quando ela tinha apenas 3 anos de idade.

Segundo a denúncia, a tortura aconteceu após uma discussão entre a vítima e sua tia, que é responsável pela menor, motivada por um rumor que a menor teria mantido relações sexuais com um vizinho.

Após elas irem até a cada desse vizinho e conversarem com a família dele, os ânimos entre a vítima e sua tia se exaltaram, com a menor sendo agredida com puxões de cabelo e cintadas durante o percurso de volta para casa.

Por sofrer de depressão e ansiedade, a criança acabou se descontrolando, e o Corpo de Bombeiros foi acionado, a levando até um hospital da cidade, onde ela passou a noite internada.

Ao amanhecer, a menina se dirigiu, acompanhada do Conselho Tutelar, até uma delegacia para que fosse feito o registro da ocorrência contra a tia. A menina relatou que vêm sofrendo agressões físicas e verbais há 12 meses que vêm convivendo com a tia, situação que foi confirmada por marcas aparentes de agressões em seu corpo.

Ela ainda afirmou que fica responsável pelos serviços domésticos da casa, além de cuidar de uma bebê de 8 meses, filha da autora, e que era punida com agressões quando não cumpria com suas obrigações.

Testemunhas confirmaram a versão da menina, e ainda detalharam que durante a discussão, a mulher chegou a incentivar a menina a se matar “assim como sua mãe fez”, além de a xingar de “porca, puta e relaxada”.

Diante das informações prestadas pelas testemunhas e pela própria vítima, a equipe da Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, com apoio da Força Tática da Polícia Militar 8ª CIPM, localizou e prendeu a agressora.

