Porcos morrem após carreta tombar na BR-376, em Dourados

Um caminhão carregado com porcos tombou na manhã desta terça-feira (10), na BR-376, entre as cidades de Dourados e Fátima do Sul. O motorista saiu ileso do acidente.

As informações iniciais, divulgadas pelo site MS News, apontam que o condutor estava próximo ao trevo da PED (Penitenciária Estadual de Dourados), quando acabou perdendo o controle de direção em uma curva. Por conta disso, o veículo tombou na pista.

Alguns animais acabaram morrendo no acidente e outros ficaram soltos na pista. Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), foram até o local acompanhar a ocorrência.

Deixe seu Comentário

Leia Também