Porrada 'come solta' e interno da Unei é agredido com cabo de vassoura

A ‘porrada comeu solta’ dentro da Unidade Educacional de Internação – Unei Dom Bosco, na manhã desta quinta-feira (10). O espaço é localizado na BR-262, zona rural de Campo Grande. Um dos envolvidos levou vassouradas na cabeça.

Conforme o boletim de ocorrência, dois internos de 18 anos teriam se desentendido durante a faxina. A briga teria começado por ‘rolos’ anteriores entre os dois rapazes.

Em determinado momento, os dois acabaram entrando em luta corporal. Para se defender, um dos jovens acertou golpes de cabo de vassoura na cabeça do colega. Por conta da agressão, o interno acabou ficando com um ferimento no local.

Os dois foram levados pelos agentes até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e vias de fato.

