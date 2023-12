Portão de madeira cai na cabeça de mulher em Corumbá

Uma mulher, de 33 anos, precisou ser socorrida depois que um portão de madeira caiu sobre ela durante o domingo (10), na Rua Pedro Felicidade, bairro Boa Esperança, em Corumbá.

Conforme as informações do 3° Grupamento de Bombeiros Militar do município, a vítima apresentava ferimento na região da cabeça, que foi causado depois de ela ser atingida pelo portão.

Com sangramento, a mulher foi socorrida e acabou sendo encaminhada até o pronto-socorro de Corumbá, onde ficou aos cuidados do médico plantonista.

Deixe seu Comentário

Leia Também