Polícia

Português foragido da Interpol é encontrado e preso em Três Lagoas

Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto para fins de extradição, em razão de condenação pelo crime de tráfico transnacional de drogas

04 dezembro 2025 - 12h54Luiz Vinicius

Cidadão português, que não teve a identificação revelada, foi preso durante a quarta-feira, dia 3, pela Polícia Federal em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande. Ele estava sendo procurado pela Interpol.

Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto para fins de extradição, em razão de condenação pelo crime de tráfico transnacional de drogas.

Segundo a Polícia Federal, ele estava inserido na lista vermelha da Interpol, cujo escopo é a localização e captura de fugitivos internacionais pelos países integrantes.

O Grupo Especializado de Capturas da Polícia Federal de Três Lagoas realizou, então, diligências para confirmar a identidade do procurado e sua situação migratória. O homem foi localizado em Três Lagoas, onde foi detido.

Diante dos fatos, o homem segue preso e permanecerá à disposição do Supremo Tribunal Federal, responsável pelo processo de extradição, e poderá ser entregue às autoridades portuguesas conforme os trâmites legais previstos em tratados internacionais.

