Possível aquaplanagem causou acidente com militares na MS-040

O capotamento de uma viatura da Polícia Militar deixou quatro oficiais feridos na manhã desta terça-feira (30), e conforme o motorista do ônibus que ajudou no transporte das vítimas, a causa é possivelmente uma aquaplanagem, devido à chuva que deixou a pista bastante molhada, no trecho da MS-040 a 30km da Escola Agrícola.



A viatura era ocupada pelo motorista, um Coronel que ia no banco do passageiro, um Major e uma Cabo no banco de trás. Equipe seguia para um evento oficial em Bataguassu, quando capotaram no trecho, próximo de Santa Rita do Pardo. O motorista do ônibus de viagem DM Tur, passou no momento e recolheu os três militares que estavam no veículo tombado e os levou até a BR-163, em frente a Transportadora Lontano, para serem atendidos mais tranquilamente.

A suspeita por aquaplanagem é reforçada pelo fato de que não houve outros veículos envolvidos no acidente. O major ficou no local do acidente, porém consciente e orientado.

O motorista e o Coronel inspiram mais cuidados. A Cabo chegou a ficar inconsciente e recobrou a consciência, com alguns ferimentos pelo corpo. Ela e o Coronel foram encaminhados para o ProntoMed da Santa Casa e o motorista para a Unimed.

Deixe seu Comentário

Leia Também