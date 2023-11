Possível dívida causa confusão e homem morre com 20 facadas em Três Lagoas

Um homem identificado como Valquírio Francisco Neto, 33 anos, morreu após ser espancado e esfaqueado por um grupo de pessoas no início da manhã deste sábado (25), na Beato Frederico Ozanam, no bairro São João, em Três Lagoas.

Conforme o RCN 67, testemunhas informaram a Polícia Militar que pela manhã, dois homens teriam ido até a residência da vítima para buscar uma bicicleta, que Valquírio teria tomado de um devedor.



Segundo esse depoimento à polícia, Valquírio teria percebido a movimentação em seu quintal e saído com uma faca em mãos, momento esse que teria ocorrido uma briga e após ser agredido por essa suposta dupla, um dos agressores teria tomado a faca da vítima e com a mesma, desferido vários golpes contra Valquírio, que morreu no local.



Após o crime, a suposta dupla que seriam moradores do mesmo bairro, teria fugido levado a bicicleta e uma quantidade de drogas. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado, mas a vítima já não apresentava sinais vitais.

A Polícia Civil e a Polícia Científica levantaram preliminarmente, que a vítima teria levado aproximadamente 20 facadas. Até o momento, os suspeitos ainda não foram identificados.

O crime ainda segue em investigação e a Polícia Civil continua ouvindo testemunhas.

