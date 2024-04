Possível tentativa de ultrapassagem causou acidente com seis vítimas na BR-163

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, confirmou durante a tarde desta quarta-feira (10), que seis pessoas morreram durante o grave acidente ocorrido na BR-163, próximo ao distrito de Anhanduí, em Campo Grande. O acidente teria acontecido depois de uma 'invasão' indevida da pista contrária, ou possível tentativa de ultrapassagem.

Conforme a assessoria, quatro veículo estavam envolvido na colisão, sendo um veículo de passeio Chevrolet Onix que era ocupado por um casal; uma carreta que transportava porcos e com dois ocupantes na cabine; um caminhão baú que tinha apenas o motorista e mais uma carreta, dessa vez com uma carga de milho e ocupada por uma pessoa.

Os levantamentos preliminares, feitos pelas equipes da Polícia Civil, por intermédio da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, da Perícia Técnica e da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a carreta de porcos trafegava sentido Anhanduí x Campo Grande. Em determinado momento, durante a viagem, o condutor invadiu a pista contrária, atingindo os outros veículos envolvidos no acidente.

As cargas das carretas (porcos e milho) foram removidas pelas empresas. Familiares das possíveis vítimas estiveram no local e fizeram reconhecimento prévio.

Apesar disso, a Polícia Civil ressaltou que será necessário realizar o exame necropapiloscópico, para apenas depois realizar a divulgação oficial do nome das vítimas.

Além das autoridades, equipes da CCR MSVias estiveram no local, atendendo a ocorrência e prestando assistência necessária.

Para que os trabalhos fossem realizados no local, a via inicialmente foi completamente fechada. Após horas, uma das pistas acabou sendo liberada no esquema 'Pare e Siga'. Ainda assim, o congestionamento na região foi quilométrico.

