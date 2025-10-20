Possível vítima de atropelamento, homem morre horas após ser socorrido na BR-163

Homem, ainda não identificado, morreu horas após se acidentar durante um acidente ocorrido na manhã deste domingo (19), entre as cidades de Rio Brilhante e Dourados.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Rio Brilhante em Tempo Real, a vítima encontrada na região da ponte do Rio Brilhante na BR-163, sendo socorrido e levado para um hospital da cidade com ferimentos graves pelo corpo.

Porém, como estava em estado gravíssimo, precisou ser transferido para o Hospital da Vida, localizado em Dourados. Apesar dos esforços médicos, o homem não resistiu e faleceu durante a tarde.

A suspeita é que ele tenha sido vítima de um atropelamento. No entanto, não chegaram a ser divulgados detalhes sobre o acidente.

O corpo da vítima está no IML (Instituto Médico Legal) de Dourados, aguardando reconhecimento.

