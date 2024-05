Pré-candidato a vereador de Sidrolândia é preso por suspeita de violência doméstica

Um ex-servidor da Câmara Municipal de Sidrolândia, que ocupava o cargo de assessor parlamentar e agora é pré-candidato a vereador, foi preso por suspeita de agredir a namorada durante a tarde de domingo (12), em Sidrolândia.

Conforme as informações policiais, a prisão do homem, de 27 anos, foi desencadeada após a vítima publicar um vídeo nas redes sociais onde ela aparecia brigando com o companheiro. Por conta disso, as imagens rapidamente ganharam a internet.

Ao ver as imagens, a delegada responsável pela Delegacia da Mulher, solicitou apoio à Polícia Militar para ir atras do autor e conseguir garantir a segurança da vítima. No entanto, apesar dos esforços, a mulher se recusou a ir até a unidade policial informar o endereço do rapaz.

Apesar das negativas da vítima, a autoridade policial determinou a continuação das buscas pelo agressor, que foi localizado em sua residência no início da tarde. Depois da prisão, a mulher tentou mudou sua versão dos fatos, mas após uma conversa com a delegada, acabou confirmando que havia sido agredida durante a briga, que começou por uma discussão iniciada pela jovem.

Ainda em depoimento, a vítima não conseguiu precisar se a agressão foi acidental ou intencional, relatando que o agressor estava bêbado e agrediu nas pernas, com um aparelho celular. Mesmo diante dos fatos, a jovem tentou dizer para os policiais que o homem é uma pessoa pacífica, mas que acabou batendo nela por conta do álcool.

Sobre tentar mudar a versão dos fatos, a jovem disse que o agressor ser uma figura conhecida na cidade e pré-candidato a vereador, por isso, estaria com medo de prejudicá-lo.

O ex-assessor parlamentar, no entanto, negou as acusações, admitindo apenas ter consumido álcool e discutido acaloradamente com a vítima. Ele pagou fiança no valor de R$ 2.000,00 e enfrentará acusações por lesão corporal no âmbito da violência doméstica. O inquérito policial será encaminhado ao Ministério Público para as devidas providências legais.

