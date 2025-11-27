Precisa de um? PF e Receita Federal encontram 226 iPhones em fundo falso de carro em MS

A Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam durante fiscalização nesta quarta-feira, dia 26, cerca de 226 iPhones escondidos em um fundo falso de um veículo, na MS-162, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.
Os celulares entraram irregularmente em solo sul-mato-grossense, ou seja, sem documentação fiscal e sem comprovação de regularidade alfandegária.
Ainda conforme a PF, os policiais interceptaram um veículo que tinha como origem a cidade de Ponta Porã.
Durante a fiscalização, os policiais federais localizaram 226 celulares de alto valor escondidos em um fundo falso.
Diante dos fatos, a condutora do veículo foi detida e conduzida à Delegacia de Policia Federal de Dourados, onde foi autuada em flagrante.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Homem é ameaçado de morte após demitir funcionário no Vilas Boas
Polícia
VÍDEO: Policiamento é reforçado após tentativa de estupro e roubo no Parque dos Poderes
Polícia
Cidadão estrangeiro denuncia agressão de seguranças no Cetremi
Geral
Vídeo: Golpistas tentam dar golpe de ação de R$ 10 milhões em deputados de MS
Interior
MPMS faz alinhamento com a PRF para repressão a crimes ambientais em Terenos
Polícia
Homem que tentou estuprar corredora no Pq. dos Poderes invadiu Secretaria de Saúde
Polícia
Pai e filho são atacados por exame de abelhas enquanto podavam árvore em Três Lagoas
Polícia
Adolescentes são resgatadas após serem exploradas sexualmente em Dourados
Polícia
Homem é assaltado por bandido armado enquanto corria no Parque dos Poderes
Polícia