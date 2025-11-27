Menu
Polícia

Precisa de um? PF e Receita Federal encontram 226 iPhones em fundo falso de carro em MS

Abordagem ao veículo aconteceu na MS-162, em Dourados, e celulares entraram irregularmente no estado

27 novembro 2025 - 09h38Luiz Vinicius
Celulares foram levados para a Receita FederalCelulares foram levados para a Receita Federal   (Divulgação/Polícia Federal)

A Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam durante fiscalização nesta quarta-feira, dia 26, cerca de 226 iPhones escondidos em um fundo falso de um veículo, na MS-162, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Os celulares entraram irregularmente em solo sul-mato-grossense, ou seja, sem documentação fiscal e sem comprovação de regularidade alfandegária.

Ainda conforme a PF, os policiais interceptaram um veículo que tinha como origem a cidade de Ponta Porã.

Durante a fiscalização, os policiais federais localizaram 226 celulares de alto valor escondidos em um fundo falso.

Diante dos fatos, a condutora do veículo foi detida e conduzida à Delegacia de Policia Federal de Dourados, onde foi autuada em flagrante.

