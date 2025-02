Precursor nos ataques a bancos, 'Veio Velhinho' é preso pelo Garras na Capital

Albino Salazar Bento, de 59 anos, vulgo 'Veio Velhinho', foi preso neste domingo (16) em razão do cumprimento de um mandado de prisão realizado pelo Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), na Vila Planalto, em Campo Grande.

O mandado dele se referia a uma condenação de mais de 7 anos de prisão, que anteriormente podendo ser cumprida em regime semiaberto, foi reformada para regime fechado pela Justiça de Mato Grosso do Sul, originando assim, o mandado de prisão.

Conforme divulgado pela Polícia Civil, Albino foi alvo de investigações do próprio Garras, no início da década de 2010, sendo indicado como um dos precursores de roubos a instituições financeiras com utilização de artefatos explosivos no Estado.

No momento em que foram expedidos os mandados de prisão, equipes do Garras realizaram diligências no intuito de identificar seu paradeiro. Ele foi capturado, em sua residência, no Bairro Vila Planalto.

'Veio Velhinho' foi conduzido até a sede da especializada, visando o cumprimento dos devidos procedimentos constitucionais e legais, para que, posteriormente, seja encaminhado a um estabelecimento prisional, onde quitará suas pendências com a Justiça.

