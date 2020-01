Prefeito é executado em frente a prefeitura

O prefeito João Schwambach (MDB), de 59 anos, foi assassinado a tiros nas proximidades do prédio da prefeitura municipal de Imbuia, em Santa Catarina, nessa quarta-feira (8).

Segundo informações do Portal de Prefeitura, ainda não se sabe a motivação do assassinato. De acordo com a Polícia Civil, as informações iniciais são de que a vítima foi atingida por dois tiros e que a pessoa que fez os disparos tentou suicídio em seguida.

O Corpo de Bombeiros Militar disse que foi acionado para atender a ocorrência por volta das 18h45 e que quando chegou ao local o prefeito já estava morto.

O secretário de Administração, Fazenda e Planejamento, Neri Fermino, estava com o gestor antes de acontecer o assassinato e relatou que os dois deixaram juntos o pátio municipal, no final da tarde.

“Nossos carros estavam estacionados em locais diferentes. O dele estava no pátio da prefeitura. Eu fui para o meu carro e ouvi um barulho parecido com um tiro, mas não imaginei que fosse. Quarenta minutos depois me avisaram que tinham encontrado o corpo”, relatou.

Fermino informou que Câmeras de segurança da prefeitura registraram o momento do assassinato e segundo ele, as imagens mostram o gestor indo em direção ao próprio carro, estacionado no pátio da prefeitura, quando foi chamado por um homem que estava dentro de um veículo estacionado ao lado do automóvel do prefeito.

O secretário também informou que o homem que disparou tinha chegado ao local cerca de 15 minutos antes e ficou esperando dentro do carro. “A cidade está parada, procurando entender o que aconteceu”, disse.

