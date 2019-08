Prefeitura demite servidor preso após dar tiros em comércio com arma sem registro

A prefeitura de Campo Grande demitiu um servidor de 45 anos que havia sido preso após dar tiros em frente a uma conveniência e com uma arma sem registro.

O decreto assinado pelo prefeito Marquinhos Trad foi publicado em edição extra do Diário Oficial neste sábado (17).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem trabalhava como guarda municipal e foi preso no dia 16 de fevereiro deste ano enquanto participava de uma confraternização entre ex-militares do Exército Brasileiro, no bairro Oliveira.

A polícia foi avisada de que um homem havia disparado tiros em frente à conveniência, foi ao local e com informações da característica da caminhonete em que ele estava, localizou o veículo em frente a uma casa.

Os policiais fizeram abordagem no local e encontraram um revólver calibre 38. O servidor então se apresentou como dono da arma, como guarda municipal e foi preso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o guarda estava "em visível estado de embriaguez" e não tinha documento de porte nem de posse de arma.

