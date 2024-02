Prefeitura prestará contas do 3º quadrimestre de 2023 nesta sexta-feira

Saiba Mais Política Carlão destaca projetos emergentes em Sessão Inaugural da Câmara

Os vereadores de Campo Grande realizam nesta sexta-feira (9), às 9 horas, a Audiência Pública para prestação de contas do Poder Executivo da Capital, convocada pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, referente ao 3º quadrimestre de 2023.

A comissão, formada pelos vereadores Betinho, presidente, Papy, Vice, Ademir Santana, Ronilço Guerreiro e Luiza Ribeiro, ouvirá a Prefeitura, que apresentará a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais referentes ao 3º quadrimestre do exercício financeiro de 2023.

A audiência ocorre conforme o § 4º do art. 9º da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, que “estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências”, e com o art. 89 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campo Grande.

A audiência será transmitida ao vivo pelo Facebook e Youtube da Casa de Leis, e também pelo canal aberto da TV Câmara, no canal 7.3, e pela TV Educativa no canal 4.2.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Política Carlão destaca projetos emergentes em Sessão Inaugural da Câmara

Deixe seu Comentário

Leia Também