Menu
Menu Busca terça, 04 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Presa em Campo Grande, advogada que assaltava muambeiros é alvo de ameaças

O suspeito das ameaças teria sido uma das vítimas dos roubos de mercadorias e teria afirmado que, assim que a advogada saísse da prisão, eles iriam "terminar o serviço"

04 novembro 2025 - 16h48Vinícius Santos
Grupo criminoso se passava por policiais; materiais apreendidos na ação. Grupo criminoso se passava por policiais; materiais apreendidos na ação.   (Foto: Osvaldo Duarte / Dourados News)

A advogada Maria Márcia Lisboa, 50 anos, está sendo ameaçada enquanto cumpre prisão em uma unidade prisional localizada no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. Ela está detida em razão de investigações que apontam seu envolvimento em assaltos a muambeiros na cidade de Dourados.

A prisão de Márcia ocorreu em 31 de julho deste ano, por crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, entre outras acusações. Segundo o Boletim de Ocorrência registrado na Polícia Civil, as ameaças teriam sido feitas por um muambeiro que já havia sido vítima de um dos assaltos cometidos pelo grupo criminoso.

A advogada tomou conhecimento das ameaças por meio de um familiar que a visitou na prisão, informando que, segundo o suspeito, assim que Márcia saísse da cadeia, iriam “terminar o serviço”. O caso foi registrado no Centro Integrado de Polícia Especializada (CEPOL) e segue sob investigação.

Assaltos praticados pelo grupo - A advogada foi presa no meio deste ano, após o grupo ser flagrado se passando por policiais para praticar os crimes. Eles foram detidos depois de assaltarem dois muambeiros em Dourados.

A quadrilha, especializada no roubo de produtos contrabandeados transportados por muambeiros, foi desbaratada após ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG).

Para cometer os crimes, os suspeitos utilizavam dispositivos falsos nos veículos, que davam a impressão de carros descaracterizados de uso policial. Em posse de uniformes semelhantes aos da PRF, abordavam as vítimas, questionando a legalidade das mercadorias transportadas do Paraguai.

Em seguida, a quadrilha alegava que levaria a ocorrência até um suposto “chefe” para registro do boletim. Durante o trajeto, os ocupantes eram retirados dos veículos, que eram levados a um local para descarregar as mercadorias, e depois incendiados.

Na época da prisão, o site Dourados News detalhou o esquema. Muitas dessas abordagens ocorreram na região do Anel Viário Norte, em Dourados. A polícia estima que ao menos 15 pessoas foram vítimas do grupo.

Casos semelhantes também já haviam sido relatados em Douradina e Rio Brilhante, mas na maioria das vezes, as vítimas não procuravam a delegacia, por se tratar de mercadoria ilícita.

Durante as ações, os policiais apreenderam falsos uniformes, dois revólveres calibre .38, diversos aparelhos celulares e outras mercadorias. Não há informações atualizadas sobre o andamento das investigações, se elas já foram concluídas e encaminhadas ao Judiciário.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

No trajeto até a delegacia, ela afirmou estar grávida de trigêmeos e ser portadora de leucemia
Polícia
Mulher é flagrada se passando por advogada tentando defender homem preso em MT
Homem é esfaqueado durante briga por lixo com vizinho no Santa Luzia
Polícia
Homem é esfaqueado durante briga por lixo com vizinho no Santa Luzia
Adolescente inventa tentativa de sequestro para não ir à escola e boato se espalha em MS
Polícia
Adolescente inventa tentativa de sequestro para não ir à escola e boato se espalha em MS
O caso foi flagrado na manhã de hoje
Polícia
VÍDEO: De muleta e tudo, homem finge ser deficiente para pedir esmola em Três Lagoas
Diulia segue em estado grave
Polícia
Adolescente de 17 anos é quem empinou moto e atropelou jovem em Sidrolândia
VÍDEO: Câmera flagrou motociclista rampando quebra-molas antes de morrer no São Conrado
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou motociclista rampando quebra-molas antes de morrer no São Conrado
Mulher passa mal e morre ao cair saindo do banheiro em Três Lagoas
Polícia
Mulher passa mal e morre ao cair saindo do banheiro em Três Lagoas
Pitbull matou a cadela
Polícia
Pitbulls soltos no Oscar Salazar matam cachorros e dono é levado para delegacia
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Jovem é esfaqueado durante briga com padrasto e socorrido em estado grave
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher é encontrada sem vida pelo filho após morrer dormindo no Colúmbia

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
AGORA: Adolescente de 17 anos morre afogado em lagoa de Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote